Fontana e Zaia: "Chiediamo di spendere in autonomia"

''La Costituzione permette di poter realizzare una autonomia 'differenziata' proprio perché riconosce le diversità che ci sono fra zone del Paese. E noi riconosciamo la necessita' di avere fondi perequativi garantiti dallo Stato per mantenere ovunque livelli essenziali delle diverse prestazioni. Chiediamo soltanto di poter spendere in autonomia le risorse a noi assegnate. Peraltro, da sempre ci facciamo carico delle esigenze dell'intero Paese e ora chiediamo che il Paese si faccia carico delle nostre''. Lo scrivono in una lettera aperta al premier Giuseppe Conte i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia riferendosi alla questione dell'autonomia.