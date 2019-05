L'eterno campione ci ha lasciati!

E' morto, all'età di 70 anni, Niki Lauda, la leggenda della Formula 1. "Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia lunedì scorso", si legge in un comunicato diffuso dalla famiglia e pubblicato da The Sun.



L'ex pilota era stato ricoverato presso una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni, sottoponendosi ad un trattamento di dialisi resosi necessario per migliorare le proprie condizioni.