Dante Cattaneo: "Schifato dalla baldoria jihadista su Notre Dame. Cambiamo l'Europa!"

"Questo è l'ennesimo segnale di pericolosità di questi islamisti che purtroppo sono in mezzo a noi, sono a Milano, sono in buona parte della Francia, della Germania, del Belgio, dell'Olanda, della Scandinavia e del Regno Unito. Purtroppo anni di politiche di lassismo sul fronte dell'immigrazione e dei controlli dei confini hanno portato il nemico in mezzo a noi. C'è gente che vuole schiacciare la nostra cultura e la nostra religione, vuole imporre usi e costumi che sono esattamente all'opposto rispetto a quelli occidentali". Il candidato leghista alle Europee, Dante Cattaneo, ha voluto ricordare la tragedia di Notre Dame, proprio mentre, in queste ore, è stato presentato in Vaticano il Rapporto Aif sul terrorismo a casa nostra (e persino tra le invalicabili mura papali) che fortunatamente però conferma un "basso livello di rischio connesso al finanziamento del terrorismo" (sarà forse solo un caso che la Lega è al Governo e che dunque per chi pretendeva di islamizzarci la pacchia è finita?).



Ma tornando alla dichiarazione di Cattaneo, il candidato alle Europee ha proseguito: "Vedere diversi personaggi legati all'estremismo islamico, e non lo dice Dante Cattaneo, ma lo affermano al-Jazeera ed altri siti accreditati, che hanno messo in piedi una vera e propria baldoria jihadista sui fatti di Notre Dame la dice lunga sul fatto che per loro sia in atto un vero scontro fra civiltà".



"E allora", ha concluso, "siamo noi a dover tenere gli occhi aperti e a puntare su un sistema europeo che faccia della politica della sicurezza comune e del controllo dei confini un baluardo ed uno dei principi cardine di un'Europa che deve ripartire e soprattutto difendersi".