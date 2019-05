L'ultima vergogna: busta con proiettile a Salvini!

Torna la strategia della tensione? Perchè dopo striscioni, insulti, minacce telematiche di morte adesso si passa il segno. Ed una busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense. La busta è stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato.



Il pacco ha insospettito gli investigatori per l'assenza dell'annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio né sigle di rivendicazione. "Non mi fanno paura e non mi fermo", commenta Matteo Salvini.