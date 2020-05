Coronavirus, nel mondo si sfiorano 5 milioni di casi di contagio

Il numero di persone contagiate dal coronavirus in tutto il mondo è arrivato a un passo da quota cinque milioni. Attualmente il contatore della Johns Hopkins University è fermo a 4.996.472 contagiati, ma secondo gli specialisti i numeri reali sono molto più alti a causa dei mancati controlli in alcune aree della Terra e degli asintomatici.



I numeri più importanti si registrano negli Stati Uniti 1,5 milioni, in Russia, 308.705, Brasile 291.579, Regno Unito 249.619, Spagna 232.555. I decessi sono 328. 115. Nella giornata di ieri l'Organizzazione mondiale della Sanità ha registrato l'incremento più marcato di casi dall'inizio della pandemia con 106mila infezioni in un solo giorno.