Gli Usa approva vogliono cacciare dalla Borsa le società cinesi

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che potrebbe bloccare alcune compagnie cinesi dal vendere le proprie azioni sui mercati americani. Un passo che arriva in un nuovo picco di tensioni tra Pechino e Washington.



Secondo il testo, le aziende che vorranno accedere alle borse Usa dovranno seguire gli standard americani per gli audit e le altre regolamentazioni finanziarie. Adesso la legge deve essere approvata dalla Camera dei Rappresentanti prima di essere promulgata dal presidente President Trump. La legge prevede anche che le compagnie quotate rivelino se sono controllate da stati stranieri e si applica a tutte le aziende non Usa.