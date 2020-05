Cinquestelle offende la Sanità lombarda. Scoppia la bagarre in Senato

"Perchè i Cinquestelle non guardano a casa loro, anziché venire a dare lezioni? Non è che Roma sia amministrata così bene". Lo ha detto stamattina a La7 Alessandro Sallusti, commentando le offese del pentastellato Riccardo Ricciardi alla sanità lombarda. L'attacco del deputato ha scatenato l'ira delle opposizioni, Forza Italia compresa, costringendo il presidente della Camera Roberto Fico a sospendere la seduta. Rabbia e pugni sugli scranni dai deputati leghisti e per un momento si è sfiorata la rissa.



Il leghista Giancarlo Giorgetti infuriato, uscendo dall'aula della Camera, ha incrociato in Transatlantico il ministro della salute Roberto Speranza: "Tira male, io ve lo dico: qui finisce male. Qualcuno deve metterli in riga perché una roba del genere è inconcepibile, coi morti che ci sono stati...", dice il numero due della Lega. Speranza ha concordato con lui: "Hai ragione. Che ti devo dire? Hai ragione", ha detto il ministro della Salute scrollando il capo davanti all'ex sottosegretario leghista.



Alle accuse del pentastellato la Lega risponde così: "C'è chi fa politica e chi lo sciacallo. Ricciardi appartiene alla seconda categoria. Infangare una Regione, le sue vittime, le famiglie che hanno sofferto e tutti i medici e gli operatori che hanno combattuto in prima linea il virus, solamente per difendere il proprio orticello e coprire le nefandezze di questo governo, è da sciacalli". Così in una nota i deputati lombardi della Lega.



"Solo chi non ha altre argomentazioni da proporre usa i morti e una tragedia nazionale per trarne vantaggio. Ricciardi è uno di questi. L'unico modo per difendere l'indifendibile governo Conte trovato da Ricciardi è stato attaccare in maniera vigliacca e disinformata una Regione da sempre riconosciuta da tutti un modello in ambito sanitario", aggiungono i leghisti. "Ricciardi, prima di parlare della Lombardia, abbia almeno la decenza di informarsi e soprattutto chieda scusa per la pessima pagina politica che ha scritto". Persino alcuni pentastellati si sono dissociati dalle insolenze del collega di partito. Ma queste cose succedono quando in politica si imbarcano gli ultimi arrivati...