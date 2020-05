Lo sfregio grillino alla Lombardia. Salvini: "Ominicchio"

"Se i Cinque Stelle che guidano il Governo non fossero stati zitti e immobili, a gennaio e febbraio, per non disturbare il loro manovratore cinese probabilmente non avremmo riempito i cimiteri lombardi con le migliaia di morti che abbiamo avuto tra marzo a aprile. In questo momento per la Lombardia servirebbe solo rispetto e silenzio, soprattutto pensando all’incredibile lavoro svolto dalle nostre strutture sanitarie, dal nostro personale negli ospedali e sul territorio di fronte ad una pandemia provocata dai ritardi e delle omissioni di un Governo pentastellato che non ha fatto nulla per oltre un mese, non raccogliendo nemmeno le richieste a riguardo del Governatore lombardo, Attilio Fontana, che a fine gennaio chiedeva maggiori misure per prevenire una possibile epidemia". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



Che aggiunge: "L’onorevole Ricciardi dovrebbe chiedere scusa a nome del suo movimento, dovrebbe chiedere scusa in italiano e non in cinese possibilmente, ma forse pretendiamo troppo da un partito che nella vita reale, nel Paese, non esiste più a livello di voti ma sopravvive solo grazie alle poltrone che ancora occupano". Secca anche la replica di Matteo Salvini, che del pentastellato ha detto: "Questo piccolo uomo, questo ominicchio si sciacqui la bocca prima di parlare dei cittadini lombardi e della sanità lombarda".