Lite tra immigrati in Friuli: rumeno tenta di uccidere un connazionale con un'ascia

Un immigrato di nazionalità rumena, di 18 anni, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver tentato di uccidere con un'ascia un connazionale all'interno di un'azienda agricola di Pozzuolo del Friuli (Udine) nella quale entrambi lavorano come braccianti agricoli. Tra i due è nata una lite poco prima di mezzanotte, per futili motivi, probabilmente legati a controversie sul luogo di lavoro. Il giovane allora ha impugnato l'attrezzo e ha minacciato il connazionale, cercando di colpirlo.



Quest'ultimo, un uomo di 46 anni, è riuscito a fuggire e si è nascosto nella cabina di un trattore, tra i mezzi agricoli dell'azienda, da dove ha chiesto aiuto telefonando al 112. All'arrivo dei Carabinieri della stazione di Mortegliano della Compagnia di Latisana, l'aggressore si stava ancora aggirando per l'azienda con l'ascia appoggiata sulle spalle, probabilmente alla ricerca dell'uomo ancora intenzionato a mettere fine alla vita del collega e connazionale. Il giovane è stato quindi arrestato dai militari dell'Arma e rinchiuso in carcere.