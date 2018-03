Regionali in Friuli, Salvini lancia Fedriga: "Sarà il candidato del Centrodestra"

L'investitura ufficiale arriva con un tweet. Matteo Salvini lancia sui social la candidatura di Massimiliano Fedriga alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, al posto di Renzo Tondo, la carta sulla quale il centrodestra aveva deciso di puntare in un primo momento. "Massimiliano Fedriga prossimo presidente del Friuli-Venezia Giulia! Buon lavoro!", scrive su Twitter Salvini subito dopo il vertice con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni a Palazzo Grazioli, per definire la strategia comune sul rinnovo dei presidenti del Parlamento.





Il segretario del Carroccio posta anche una foto che lo ritrae sorridente accanto all'ex capogruppo leghista. Già ieri era circolata con insistenza la voce di un possibile 'scambio' tra la presidenza del Senato per Forza Italia e la guida della regione friulana a un esponente del Carroccio. Nel caso in cui dovesse spuntarla Fedriga, Salvini avrebbe in mano tre regioni nel Nord, dopo Lombardia e Veneto.