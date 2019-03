Ecco la "risorsa" kamikaze su un bus con 51 ragazzi a bordo

Il caso della nave Mare Jonio è stato "l'episodio scatenante, la goccia che ha fatto traboccare il mio vaso". E' quanto avrebbe detto in sostanza, Ousseynou Sy, l'autista che ha dirottato un bus con 51 studenti e gli ha dato fuoco, nell'interrogatorio davanti al capo del pool dell' antiterrorismo milanese Alberto Nobili e al pm Luca Poniz.



"Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo". E' quanto avrebbe detto il 47enne senegalese di origine ma italiano dal 2004 (così la Sinistra è tranquilla; potrà rifilarci l'ennesima cazzata sul fatto che la risorsa fosse in realtà un italiano), che ha sequestrato un autobus di cui era alla guida a San Donato Milanese, con a bordo una cinquantina di studenti, e poi, dopo aver forzato un blocco, gli ha dato fuoco, minacciando di uccidersi. E' stato fermato dai carabinieri dopo che aveva già versato benzina all'interno del mezzo. Non risultano feriti.



Sy dopo aver sequestrato il mezzo si era diretto verso l'aeroporto di Linate. Dopo esser stato bloccato, l'uomo è sceso dal pullman con in mano un accendino e ha dato fuoco al mezzo, mentre i carabinieri salvavano dalla parte posteriore i ragazzi dopo aver rotto i finestrini. Ad un certo punto Sy avrebbe cambiato percorso e, rivolgendosi agli studenti con in mano un coltello, avrebbe detto: "Andiamo a Linate, qui non scende più nessuno".



Dopo la telefonata di un alunno al 112, l'autobus sequestrato è stato intercettato da tre pattuglie dei carabinieri ma non si è fermato e ha speronato una macchina colpendone poi altre due "senza provocare feriti", ha spiegato il comandante dei carabinieri parlando di "momenti durati pochi minuti ma molto concitati".