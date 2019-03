Strage (mancata) sul bus, il gesto era premeditato

Altro che integrazione. Nonostante fosse in Italia da diversi anni, avesse addirittura preso la cittadinanza e lavorasse in barba ai pesanti precedenti penali - che avrebbero dovuto far sì che non gli si affidasse un bus pieno di ragazzini in gita - il kamikaze senegalese meditava vendetta anti Occidentale e anti italiana da tempo. Cosa diranno adesso i kami-kazzoni di casa nostra?





Al momento dell'arresto Sy, che ha pronunciato frasi sconnesse nei confronti della politica di Salvini e Di Maio, risponde di sequestro di persona, strage, incendio e resistenza. E non è più al vaglio ma è stata contestata nei suoi confronti l'aggravante della finalità del terrorismo. Ousseynou Sy "ha ammesso la premeditazione cioè di aver ponderato da giorni" il gesto compiuto: lo ha spiegato in conferenza stampa il responsabile dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili. Non e' legato all'Isis e a nessun genere di organizzazione terroristica di matrice islamica il 47enne, ha detto Nobili che ha spiegato che al momento la vicenda non va inquadrata nel "terrorismo islamico".



"E' stata una mia scelta personale - sono state alcune delle parole che ha detto ai pm Ousseynou Sy durante l'interrogatorio -, non ne potevo più di vedere bambini sbranati da squali nel Mediterraneo, donne incinte e uomini che fuggivano dall'Africa". E puntare come una bomba di fuoco verso l'aeroporto di Linate, con un bus che se non fosse stato speronato dai carabinieri, portava a bordo una cinquantina di giovani, innocenti vite gli è sembrata la soluzione migliore. Qualcuno ora dovrebbe andare a nascondersi: il modello integrazione dei compagni è fallito!