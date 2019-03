Sbloccacantieri, il Consiglio dei Ministri approva il decreto

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato ieri, "salvo intese", il decreto Sbloccacantieri. Si legge in una nota che "il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, norme per la semplificazione dell'attività edilizia in generale e scolastica in particolare e misure per eventi calamitosi".