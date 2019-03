Diciotti: il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini

L'Aula del Senato ha negato ieri l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sono stati 237 i voti ottenuti dalla relazione della giunta delle immunità, contrari 61 e nessun astenuto. Lo ha comunicato ufficialmente la presidente Elisabetta Casellati. Sono stati cinque i senatori (Fabio Di Micco, Alfonso Ciampolillo e Paola Taverna del M5s, Massimo Mallegni di Forza Italia e Achille Totaro di Fratelli d'Italia) che hanno votato dopo le 13, aggiungendosi quindi alla prima votazione. Proclamando i risultati la presidente del Senato ha detto che i senatori presenti in Aula sono stati 299, i votanti 298 per una maggioranza assoluta dei componenti pari a 161.



Il ministro e il presidente del Consiglio erano presenti ieri mattina in Aula a Palazzo Madama. "Mai pensato di intervenire per sequestro di persona", ha detto Salvini prendendo la paraola in Aula. "Per andare a processo - ha aggiunto - dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico".



"Amo l'Italia e miei figli e il mio lavoro, mi ritengo un ragazzo fortunato, ringrazio il buon Dio e gli italiani", ha detto il ministro Salvini fermandosi un attimo, per commozione. Poi ha ripreso: "Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'onore di poter difendere con il mio lavoro che penso di svolgere con onestà, buon senso, coraggio. Comunque votiate vi ringrazio, siate certi che continuerò il lavoro senza nessuna paura, sennò farei un altro mestiere".