Il business dell'accoglienza, convegno con Totolo, Donadel e Enrica Perucchietti

Il Business dell’Accoglienza. Presentazione del libro “Inferno SPA“. Con l’autrice Francesca Totolo e lo special guest Luca Donadel. Modera Enrica Perucchietti.





“Benvenuti a bordo della nave che vi porterà a spasso tra i professionisti dell’accoglienza. Un viaggio surreale tra speculatori internazionali, ex mercenari, esponenti governativi e uomini d’affari. Un viaggio, tra i costruttori di quella open society intrisa di colpa, verso le maree umane in arrivo da oltre mare, che tutto l’occidente civilizzato dovrebbe espiare attraverso la condivisione e la decrescita felice.



Un viaggio tra i fautori dell’abolizione dei confini, delle specificità, delle culture. Un viaggio tra i mondialisti più convinti e feroci, quelli disposti a reclutare un esercito di influencer a tutti livelli: giornalisti, politici, magistrati, avvocati e tanti altri.





Quelli disposti a pagare le folli spese di organizzazioni non governative per creare corridoi in grado di azzerare le distanze tra i continenti, ma non i rischi connessi a questo attraversamento. E di nomi, di sigle e, soprattutto di soldi nel corso di questo viaggio, ne incontrerete davvero un mare“.





Martedì 26 Marzo alle ore 20.30 presso Spazio Uno | Torino, in via Tabacchi 33. Costo: 5€. Per info

n° 011 198 24 856 | eventi@spazio-uno.it.