Bus del terrore, l'ultima cazzata di Sy: "L'ho fatto per non far venire qui gli africani"

L'ho fatto per dare un segnale all'Africa, perché gli africani restino in Africa e così non ci siano morti in mare": così ha detto in carcere a San Vittore Ouesseynou Sy, l'autista che ieri ha sequestrato un bus con una scolaresca a Crema. Sy ha riferito di essere un "panafricanista" e ha spiegato di sperare anche nella vittoria delle destre in Europa "così non faranno venire gli africani".