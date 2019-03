Altro che bamboccioni: sviluppiamo le capacità emotive e cognitive dei figli!

Che cosa sono le Life Skills? Si tratta di un’espressione traducibile in italiano con “competenze per la vita” e serve per indicare tutte quelle capacità umane acquisite tramite insegnamento o esperienza diretta che vengono utilizzate per gestire problemi, situazioni e domande incontrate comunemente nella vita quotidiana. Le Life Skills consentono insomma alle persone di operare nelle varie circostanze ambientali e sociali con competenza sia sul piano individuale sia su quello collettivo o di gruppo. In altre parole sono abilità e capacità che permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale affrontare efficacemente le richieste e le sfide dell’esistenza quotidiana.





Le competenze per la vita, la cui conoscenza e spiegazione dovrebbe anzitutto essere proposta ai giovani, sono usualmente raggruppate dagli specialisti in tre aree: 1) “emotive”, che consistono nella consapevolezza di sé, nella gestione delle emozioni e dello stress; 2) “relazionali”, che si traducono nella capacità di trasmettere empatia, realizzare comunicazioni e relazioni efficaci e, infine, 3) “cognitive”, che rendono capaci le persone di risolvere i problemi, di prendere decisioni ed elaborare pensiero critico e creativo.





Di tutto questo ed altro parlerà sabato 6 aprile a Roma il prof. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, nel seminario di formazione organizzato dall’associazione far-Famiglia e intitolato: “Life skills: perché sono importanti? Sviluppare le capacità emotive e cognitive nei figli”. La partecipazione all’incontro è gratuita ma si consiglia di confermare la propria adesione inviando una mail a: presidente@farfamiglia.it.





L’appuntamento è alle ore 17,30 nell’Aula Magna della Residenza Universitaria Internazionale (RUI) di viale Africa 27, nel quartiere romano dell’EUR. Introduce l'Ing. Carlo Messina, Presidente dell’associazione far-Famiglia.