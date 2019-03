Com'è possibile che con quei precedenti penali Sy conducesse un bus pieno di ragazzini?

“Era stato trovato in stato di ebbrezza alla guida di un auto a Brescia nel 2007, Ousseynou Sy, il senegalese naturalizzato italiano che ha incendiato un autobus con a bordo 51 studenti. Non pago di ciò, più recentemente ha collezionato una denuncia per molestie sessuali nei confronti di una ragazzina diciassettenne. Ed era stato condannato in primo grado. Mi chiedo come sia stato possibile, con un simile curriculum, affidargli la guida di un autobus pieno di ragazzini".



"Come sindaco di Remedello (BS) ho sempre preteso che chi svolgesse un incarico così delicato come il trasporto scolastico fosse persona integerrima e come madre penso sia doveroso verso i genitori, che affidano i loro figli ad altri, garantire un servizio sicuro. Sarà il caso di andare a fondo della vicenda e, qualora dovessero emergere delle inadempienze da parte di chi avrebbe dovuto controllare e non l'ha fatto, prendere provvedimenti”. Così il consigliere regionale Francesca Ceruti, bresciana, commenta la vicenda dell'autista che ha incendiato un autobus a San Donato.