Incendio autobus: il senegalese voleva utilizzare i bambini come scudo

"Volevo andare a Linate per prendere un aereo e tornare in Africa e usare i bambini come scudo": così ha raccontato a chi lo ha incontrato oggi in carcere Ouesseynou Sy, l'uomo di origine senegalese finito in carcere dopo aver sequestrato un bus con a bordo una scolaresca a Crema.



Un ragazzino presente sull'autobus dirottato ieri ha finto di pregare in arabo mentre, in realtà, stava avvertendo il padre che l'autobus era sotto sequestro. E' uno dei dettagli raccontati dal sindaco di Crema Stefania Bonaldi, secondo la quale tra gli studenti, nonostante la paura provata in quei momenti "è scattato un gioco di squadra" per cercare di evitare danni peggiori da parte dell'attentatore.



"Mio figlio ha fatto il suo dovere, sarebbe bello se ora ottenesse la cittadinanza italiana", dice Khalid Shehata, il padre di Ramy, il 13enne che ieri ha nascosto il cellulare all'autista sequestratore ed è riuscito a fare la prima telefonata al 112. "Siamo egiziani, sono arrivato in Italia nel 2001, mio figlio è nato qui nel 2005 ma siamo ancora in attesa di un documento ufficiale. Vorremmo tanto restare in questo Paese. Quando ieri l'ho incontrato l'ho abbracciato forte".



Di Maio si è detto favorevole alla cittadinanza a Ramy: "Ha rischiato vita per salvare compagni, sentirò premier Conte". "Stiamo facendo tutte le verifiche del caso. Ora dobbiamo leggere le carte e valuteremo", afferma il ministro Salvini.



Ousseynou Sy era stato condannato in via definitiva nell'ottobre del 2018 a un anno con la sospensione condizionale della pena: era accusato di aver molestato una diciassettenne ed era stato condannato in primo grado a Cremona per fatti risalenti al 2010. L'uomo era stato condannato in base all'articolo 609 del Codice penale per "fatti di minore gravità". Da qui l'entità della pena. A questo si aggiunge una condanna per guida in stato di ebbrezza a Brescia nel 2007. L'autista si mise in malattia alcuni anni fa quando gli venne sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza e, dunque, la società per cui già lavorava all'epoca, la Autoguidovie, non seppe nulla di quell'episodio.