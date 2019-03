Olanda: populisti primo partito in Senato

Trionfo elettorale per i populisti olandesi del Forum per la Democrazia, guidati da Thierry Baudet: nelle elezioni per il Senato, con il conteggio dei voti al 98,5%, risultano il primo partito e potrebbero conquistare 13 seggi. Uno in più del Vvd guidato dal premier Mark Rutte. Lo riferiscono i media locali.



I dati confermano che la coalizione di governo ha perso la maggioranza nella Camera alta del parlamento, potendo contare ora su 31 seggi su 75.