Conte alla Camera con Salvini e Di Maio

Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Interni Matteo Salvini, come l'altro vicepremier Luigi Di Maio, saranno in aula alla Camera stamani per l'esame del disegno di legge anticorruzione, dopo che il governo è andato sotto ieri su un emendamento sul peculato, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il ministro dell'Interno è arrivato a Montecitorio.