Jihadista arrestato a Milano. Salvini: "Non molliamo"

"Arrestato a Milano un 22enne egiziano: progettava attentati in Italia per conto dello Stato islamico. Grazie alla Polizia di Stato, che conferma una volta di più l'eccellenza delle nostre Forze dell'Ordine e dei nostri investigatori. Da parte mia, due impegni: non mollare nella lotta contro gli estremisti che minacciano la sicurezza dei cittadini italiani e aiutare sempre di più le nostre donne e uomini in divisa". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.