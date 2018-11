15enne torturato a Varese. Sono stati alcuni studenti delle medie

"I suoi aggressori sono più piccoli, frequentano la terza media e li vedeva fuori dalla scuola quando andava a prendere il suo fratellino che frequenta lo stesso istituto". Sono le parole dell'avvocato Augusto Basilico, legale del 15enne di Varese sequestrato la scorsa settimana in un garage per ore da quattro ragazzini che, secondo il suo racconto, lo avrebbero minacciato e torturato per rifarsi di un suo amico che doveva loro dei soldi. "Fatica a parlare", ha aggiunto Basilico, "ed è ancora sotto shock".