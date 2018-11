Salvini: "La lettera della Ue? Aspetto ora quella di Babbo Natale"

"È arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale". Così il vice premier Matteo Salvini risponde a chi gli annunciava l'arrivo della lettera di Bruxelles per l'apertura della procedura di infrazione. "Discuteremo educatamente come sempre abbiamo sempre fatto", ha aggiunto. "Ci confronteremo. Vado avanti. Se qualcuno vuole convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono convinto".