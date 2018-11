Se i fricchettoni “cooperanti” cooperassero coi propri anziani non li rapirebbe nessuno

Ogni tanto qualcuno (e soprattutto qualcuna) ci rimette l’incolumità, quando non le penne. E tutti a piagnucolare soccorso diplomatico alla Farnesina per liberarlo, e magari soldi dai contribuenti per foraggiare i manigoldi che l’hanno rapito (manigoldi ovviamente collusi coi loro stessi governi corrotti o inesistenti).



Insomma, basta. Fatela finita di fare i fricchettoni a spese altrui; e se proprio siete stufi della vostra poca utilità sociale, magari dopo aver sbattuto la porta di casa fregandovene del destino di nonni e familiari, provate ad occuparvi dei tanti anziani e dei tanti disabili nostrani che senz’altro abbondano nelle strutture di assistenza sprovviste di personale.



Perlomeno non rischierete di finire (metaforicamente) bolliti vivi nel pentolone da gente che, credete a noi, non ha bisogno proprio di nulla se non di polli come voi.