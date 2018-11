Caso Diciotti, l'Ue si assumerà le sue responsabilità?

Ogni ora in più, ogni minuto che passa senza che si odano risposte dall’Europa né dai suoi Stati membri svela la verità. Matematica: 177 profughi diviso 27 Stati membri, uguale 6,5 profughi a Stato. Ma nessuno ha risposto. Da giorni e giorni e giorni! Perché? C’è un’Europa che trama contro la nuova Italia, lavorando per mettere in difficoltà il Governo italiano e il suo Ministro dell’Interno. Chi ancora ha il coraggio di negarlo è in malafede.



Basterebbe una mail “Mandatecene sei o sette” e tutto finirebbe. Ma a loro non interessa aiutare migranti: interessa far guerra a Salvini, a noi. Continuano a non rispondere per farlo passare per “mostro” o per ”debole” a seconda della decisione che assumerà. Ma quest’Europa è nuda, le sue trame sono evidenti e l’abbiamo dimostrato. Tuttavia, comunque si risolva alla fine il caso Diciotti non si potrà esultare: né Salvini né nessun leghista è felice della situazione che è stata creata e di dover assumere decisioni umanamente difficili. E’ stata creata da altri, non bisognava arrivare fino a qui e proprio la Lega che da sempre si batte per spiegare e scongiurare il mercato dell’immigrazione clandestina è chiamata a combatterlo.



Ogni minuto che passa senza soluzione, sempre più persone comprenderanno che quest’Europa che dovrebbe affiancarci nella sfida epocale è in realtà il nemico dei veri profughi e dell’Italia. Quest’Europa va ridiscussa, il mercato dell’immigrazione clandestina con l’Italia sua complice deve finire.