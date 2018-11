I buonisti (all'Onu) stravolgono pure la letteratura: "Enea e Dante? Immigrati"

Sembra una barzelletta ma non lo è. Perché il libro che i buonisti di Sinistra hanno infilato all'Onu per la divulgazione nelle scuole si intitola Anche Superman era un rifugiato, edito da Piemme, curato dalla scrittrice e attivista pro Ius Soli Igiaba Scego e dall’Unchr, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La prefazione è di Carlotta Sami, portavoce italiana dell’agenzia Onu.



La cazzata è evidente: Superman non era un rifugiato, ma un extraterrestre, così come Gesù non era, come raccontato negli anni scorsi da certa Chiesa che dovrebbe tornare a dottrina, un "profugo palestinese", denominazione molto tarda rispetto alla nascita di Gesù. La Palestina venne infatti sancita nel 153 d.C. dall’imperatore Adriano sostituendo il precedente nome di Iudea.



Eppure, anche all'Onu sono pronti per il lavaggio del cervello degli studenti. Come anticipato da La Verità, Enea diventa un migrante giunto in Italia su un barcone, Dante Alighieri è stato, a modo suo, un profugo (allora perché non infilarci dentro anche Ulisse, Leonardo e Garibaldi?) e lo stesso si può dire di Superman.



Nello spot dell’Unhcr per lanciare l’iniziativa si legge che i migranti sono molto meglio di noi: "Pittori, musicisti, atleti, cantanti, poeti, registi, fotografi, scrittori…e supereroi! Non perderti le dodici incredibili storie". Non stiamo più nella pelle...