HaRaGa, come t'organizzo il viaggio del clandestino

Harragas. Così si autodefiniscono gli immigrati clandestini in Marocco, Algeria, Tunisia e comunque nei paesi arabofoni, che viaggiano clandestinamente e che arrivano anche a casa nostra. Si vocifera che se arrestati, brucino i propri documenti perdendo di fatto l'identità. Insomma, fantasmi che si aggirano per il mondo. Un'altra voce sostiene che dietro il sito HaRaGa vi siano anche dei furbetti, tour operator che organizzano tutto il viaggio. Prevalentemente degli algerini.



"HaRaGa organizza tutto, anche un perfetto tabellone con partenze ed arrivi, comprensivo di foto che ritraggono i viaggiatori clandestini sorridenti sulla barca dotata di navigatore", dicono i bene informati. Il sito "incita gli sbarchi fantasma facendo leva sulle belle donne e sull'assenza di punizioni", ha scritto Blastingnews. HaRaGa Dz su Facebook , dove appare come "tour operator", conta migliaia di Mi piace.



"Sono attivi anche su Instagram e su altre pagine affiliate, con una copertura totale di centinaia di migliaia di persone. Agiscono in chiaro e sono visibili a chiunque ma in realtà navigano in un mare di omertà. Per chi se lo stesse chiedendo si sta parlando di una rete algerina che coordina gli sbarchi fantasma in Italia. HaRaGa Dz garantisce belle donne ed auto lussuose adottando un vero e proprio proselitismo e rappresenta l'Italia come un terra di conquista con delle bellissime bionde che aspettano solo loro", scrivo Blastingnews.



E c'è poi una seconda una pagina Facebook, ovviamente tutta in arabo, che se tradotta mostra lo slogan "migrazione è la soluzione". E presenta video di giovani sui barconi ma anche storie d'amore tra ricongiunti e le lacrime di chi ha perso i parenti in mare.