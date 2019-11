Brescia, gioielliere accoltellato in casa da un ladro

Un gioielliere di 64 anni è stato aggredito e accoltellato da un ladro che, intorno a mezzanotte, è entrato nel suo appartamento in via Cremona a Brescia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano la vittima, che si è trovato faccia a faccia con il ladro, è stato colpito prima alla testa poi accoltellato almeno tre volte. L'aggressore è riuscito a scappare dal balcone mentre il 64enne lanciava l'allarme. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.