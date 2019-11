Rapina a Brescia, Grimoldi: "La Sinistra tace quando le vittime sono italiani"

"Questa notte un gravissimo episodio di cronaca nera a Brescia, dove un gioielliere nel corso di una rapina in casa propria, nella propria abitazione, è stato aggredito da dei malviventi e colpito da tre coltellate. Solidarietà a questo cittadino e alla sua famiglia. Ma stupisce che la sinistra che si indigna per la legittima difesa, che esplode di comunicati e interviste quando un cittadino in casa propria difendendosi ferisce un rapinatore, oggi tace. Silenzio della sinistra quando è la vittima a rischiare la pelle? Parlate solo quando a farsi male è il rapinatore straniero? Noi stiamo dalla parte delle vittime, dei cittadini, mai da quella di chi delinque e tenta di uccidere". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.