Proteste in Iran, la Lega: "La Sinistra tace"

"A differenza del governo italiano, che assiste silente e imbarazzato, voglio esprimere il mio apprezzamento e sostegno ai giovani iraniani che eroicamente stanno scendendo nelle piazze di Teheran per dire basta all'oscurantismo e al terrore del regime islamista. Questi ragazzi sono la risposta a quella sinistra che in Europa scende in piazza per chiedere il velo, la costruzione di moschee e l'eliminazione di ogni traccia di cultura cristiana, a cominciare dai simboli del nostro Natale. Forza ragazzi di Teheran!". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.