Calderoli: "Rimettiamo l'ergastolo per gli omicidi"

"Le cronache oggi ci raccontano di due efferati omicidi commessi in ambito da familiare, a Reggio Emilia e a Ferrara, con due giovani che hanno ucciso rispettivamente lo zio e la nonna. Senza entrare nello specifico dei due casi ancora una volta mi sembra evidente che questa escalation di delitti, compresi i femminicidi, è dovuta anche al fatto che non c’è timore della pena da scontare, che tra sconti, premi e misure alternative per un omicidio si fanno al massimo sei o sette anni effettivi di carcere. Vale così poco una vita umana?". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Se vogliamo fermare i Caini occorre severità nella pena e certezza della pena: ristabiliamo l’ergastolo per gli omicidi, rimettiamo il fine pena mai, applicando la legge vita per vita, per cui se togli una vita poi resti in carcere tutta la vita...", conclude.