Centro rimpatri Bari devastato, tunisino arrestato a Ragusa

La Squadra mobile di Ragusa ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere, emessa gip di Bari, a carico di un tunisino di 23 anni, indagato assieme ad altri ospiti del centro di rimpatrio, di avere devastato la struttura che li ospitava. Sono 21 gli indagati dalla Squadra mobile, responsabili di aver incendiato e distrutto arredi, computer e la mensa del centro per il respingimento dove erano ospitati in attesa di essere accompagnati nel loro paese d'origine perché non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale.



La sinergica tra le questure di Ragusa e di Bari, supportato dall'attività tecnica della Polizia scientifica, ha permesso di identificare lo straniero.