Cipro: "Soccorsi 120 siriani partiti dalla Turchia"

Sono tutti siriani i 120 migranti soccorsi ieri dalle autorità di Cipro al largo di Capo Greco, a Sud-Est dell'isola. Stando a quanto precisato oggi dai media locali, tra di loro ci sono 20 bambini, tra cui 14 non accompagnati, tre donne, e 97 uomini. I migranti hanno raccontato alla polizia di aver raggiunto a piedi la Turchia, da dove si sono imbarcati alla volta di Cipro pagando 4.000 dollari a testa (quindi non ci vengano a dire che scappano dalla miseria. Con quella cifra a casa loro potevano aprire un negozio, ovviamente in una zona non di guerra).