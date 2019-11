Calenda: "Il Pd è afono. Non tiene il punto su nulla"

Con questo governo ''si sono realizzate tutte le cose peggiori che avevamo previsto. Fi è andata nella coalizione nella Lega. Il Pd, indebolito dalla scissione di Renzi, è completamente afono su qualsiasi cosa, non riesce a tenere il punto su nulla. Prendiamo lo Ius culturae: il Pd ha detto 'non insistiamo', il che vuol dire non lo facciamo''. Lo dice Carlo Calenda alla Stampa Estera.