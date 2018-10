Messina. Lesioni a fermato: condannati a quattro e cinque anni tre agenti

Tre poliziotti sono stati condannati dal giudice monocratico di Patti, Eleonora Vona, per le percosse inferte ad Alessandro Salmeri, 24 anni, di Gioiosa Marea (ME), arrestato la notte di Capodanno del 2013, quando una volante fermò Salmeri che stava discutendo animatamente con dei coetanei. I poliziotti arrestarono il diciannovenne per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha inflitto condanne da 4 a 5 anni, più di quanto chiesto dal pm e l'interdizione a 5 anni dai pubblici uffici.

La famiglia del ragazzo e alcuni testimoni sostennero che gli agenti avrebbero dato schiaffi e pugni al ragazzo, ancor prima di farlo salire sulla volante. Lo stesso fermato ha denunciato i due poliziotti (Tindaro Bonsignore e Aurelio Schepisi) e un terzo collega, Massimo Mollica, che si trovava al posto di guardia al commissariato di Patti, sostenendo di aver ricevuto manganellate mentre si trovava negli uffici di polizia.