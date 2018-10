Maltempo: vigili del fuoco ancora a lavoro nel Catanese

Continua il lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania per i danni causati dal nubifragio. Al momento le aree di maggiore criticità rimangono a Palagonia, Scordia e Ramacca. Nei comuni stanno operando tre squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania: una squadra dalla sede centrale e due dei distaccamenti volontari di Maletto e Linguaglossa. Si sta anche verificando, chiamata per chiamata, il permanere delle richieste di soccorso arrivate da ogni parte.

Tra i numerosi interventi di soccorso dei pompieri, circa 300 in tutta la Sicilia, c'è stato anche quello a un camion dei vigili del fuoco di Catania travolto dalla violenza delle acque che hanno invaso le strade. I quattro componenti della squadra sono rimasti bloccati per oltre tre ore dall'acqua alta circa un metro e mezzo vicino il parco archeologico di Palikè, in territorio di Mineo, e sono stati soccorsi da altri colleghi. La squadra, provata, non ha voluto fare rientro, ma ha continuato a lavorare.