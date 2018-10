Dito medio con Macron, finisce in galera per spaccio uno dei giovani antillesi

S'erano fatti la foto, uno a torso nudo, in mutande e dito medio alzato in stile rapper (o in stile qualcos'altro), assieme al presidente Macron, due giovani di colore delle Antille Francesi. Una foto che aveva scatenato infinite polemiche non solo per le allusioni a pretesi gusti sessuali del presidente, ma soprattutto sull'opportunità di farsi ritrarre in simili atteggiamenti, poco consoni per la massima carica dello Stato. Ora uno dei due ragazzi è finito in galera per spaccio di droga. E botte agli agenti.



Secondo il giornale locale Le Pelican i gendarmi di Saint-Martin hanno effettuato un controllo in casa del giovane che al momento della perquisizione era in compagnia di una decina di persone e alla vista della polizia il giovane ha tentato di scappare, prendendo anche a calci uno dei poliziotti.



Alla fine è stato bloccato e i cani antidroga hanno rilevato degli stupefacenti all'interno della sua borsa, precisamente 25 contenitori di cannabis, per un totale di 20 grammi. Finito in tribunale per direttissima, è stato condannato per detenzione, spaccio di stupefacenti e resistenza.