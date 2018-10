La Sinistra obamiana fa invadere gli States: carovana di 2mila clandestini

Gridano "yes we can", sì possiamo, lo slogan elettorale del presidente accoglione Barack Obama, gli oltre duemila clandestini che come un esercito puntano verso gli Stati Uniti. Si sono rimessi in marcia domenica, sono migranti centroamericani ammassatisi su un ponte tra Guatemala e Messico.



Riunitisi in un parco nella città di confine messicana di Ciudad Hidalgo, i migranti hanno votato sabato per alzata di mano la decisione di rimettersi in carovana e marciare verso nord. Ovviamente.



"Camminiamo tutti insieme!" e "Sì, possiamo!", hanno urlato, sfidando gli avvertimenti a tornare indietro del presidente americano Donald Trump.