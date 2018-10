Elezioni oggi in Trentino Alto Adige

Urne aperte oggi nelle due province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo dei rispettivi Consigli provinciali. In Trentino i seggi si sono aperti alle 6 e si vota, completate le operazioni preliminari, fino alle 22. In Alto Adige dalle 7 alle 21. In ciascuna provincia si eleggono 35 consiglieri provinciali.



In Trentino viene anche eletto direttamente il presidente della Provincia, mentre in Alto Adige l'elezione del governatore spetta ai consiglieri eletti. I consiglieri di entrambe le province compongono inoltre il Consiglio regionale, la cui presidenza va a turno, per metà mandato, ai governatori delle due Province.



In Trentino gli elettori chiamati alle urne sono 429.769 e in Alto Adige gli aventi diritto al voto sono in totale 417.968. Lo scrutinio in Trentino verrà effettuato da domani alle 7, mentre in Alto Adige è previsto stasera, non appena terminate le operazioni di voto.