Pugile congolese minaccia agenti e capotreno: "Spacco la faccia a tutti"

Mattinata di terrore, venerdì scorso alle 6 del mattino, sulla tratta Ancona-Bologna, quando una capotreno 24enne ha avuto la malaugurata idea di chiedere il biglietto all'ennesima "risorsa boldriniana". Che non l'aveva e che ha reagito urlando di essere un pugile "pronto a tutto".



La giovane, spaventata, ha chiesto aiuto tramite l'interfono del convoglio ai poliziotti e carabinieri fuori servizio, che utilizzano ogni giorno quel regionale per recarsi sui posti di lavoro in Emilia Romagna. "Sono stati in tre, un carabiniere, un finanziere ed un agente della stradale, ad aver risposto all'appello della giovane. Al loro arrivo il congolese ha sferrato calci e pugni e ricoperto di insulto gli agenti e i passeggeri che, spaventati, tentavano di allontanarsi", ha scritto Libero.





Tutto inutile. Gli uomini delle Forze dell'Ordine han trattenuto il "portoghese" violento sino alla fermata di Pesaro, dove alcune volanti della polizia attendevano l'uomo per portarlo in Questura, mentre gli altri passeggeri sono stati trasferiti su altri convogli diretti verso nord.