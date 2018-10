Bonolis fa il fenomeno alla Leopolda: "Salvini e Di Maio come Totò e Peppino"

"Oggi Salvini e Di Maio sono come le coppie storiche della comicità italiana, come Totò e Peppino, Boldi e De Sica. Tengono la logica delle coppie comiche con il tormentone, nel loro caso quello dei migranti". Così il conduttore televisivo Paolo Bonolis, tra il serio e il faceto, intervendo alla Leopolda9 intervistato nel talk dal "collega" Matteo Renzi.



"Sono cresciuto - ha raccontato il presentatore televisivo - con il film Quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda e tutta calda e quando ho detto a mia moglie che venivo alla Leopolda perché ero stato invitato mi sono sentito imbarazzato". "E io", ha risposto Renzi, "sono della generazione che è cresciuta guardando alla tv Bim bum bam condotto da Bonolis". Tra una battuta e l'altra, il conduttore ha detto: "Sono venuto qui gratis e dico quello che mi pare. Se mi avevi pagato, dicevo quello che volevi te".



Quando Bonolis è salito a sorpresa sul palco della Leopolda ha scherzato con Renzi: "Ti ho portato un poncho degli Inti Illimani così almeno ci rimane qualcosa di sinistra". Poi ha consegnato il regalo tra gli applausi e le risate del pubblico in platea.



Ora, che il simpatico conduttore rida e scherzi ci sta, che Renzi ne prenda il posto trasformandosi in conduttore (ma del resto, si sa, gli piace; si è anche offerto come relatore ai convegni a 20mila euro a botta) e che a sua volta trasformi la Leopolda in una via di mezzo tra Fratelli di Crozza e Che tempo che fa la dice lunga sulla deriva senza idee del Pd...