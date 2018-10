Banca Nazionale delle terre 7.700 ettari in vendita

Il Ministero delle politiche agricole forestali e del turismo insieme all'Ismea hanno messo in atto una procedura semplice e trasparente per garantire l'accesso ai terreni agricoli e il ricambio generazionale:dal 3 ottobre 2018 fino al 2 dicembre 2018 sara' possibile presentare manifestazione d' interesse per il secondo lotto in vendita di terreni sulla Banca Nazionale dei terreni agricoli(BTA) per scoprire di piu' come partecipare al bando andare sul sito www.ismea.it/banca-delle-terre,troverete tutti le notizie relative al bando,il Ministro Gian Marco Centinaio della Lega ha dato ordine per la massima diffusione del bando.