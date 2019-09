Governo, Tria: "Mai pensato di lasciare"

"No".Così in un'intervista a Repubblica l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria risponde a una domanda se abbia mai pensato di lasciare il primo governo Conte. "Ho sempre pensato che sarei rimasto fin tanto che fossi stato utile. E devo dire che le mie idee sono state quasi sempre accettate. Come quando nel dicembre scorso abbiamo evitato la procedura di infrazione europea. O quando ho liquidato l'idea dei mini-Bot. In un partito ci sono sempre degli estremisti che parlano. Ma il merito maggiore è stato evitare il commissariamento".



"Malgrado le dichiarazioni più o meno avventurose di taluni esponenti di quel governo, malgrado le tante parole d'ordine politiche, le tante promesse, la linea di fondo che è passata è stata sempre la mia", rivendica l'ex ministro ricordando di avere "consegnato al nuovo esecutivo un'Italia che ha evitato il commissariamento e che ha anzi migliorato i conti pubblici facilitando così la manovra 2020".



Se fosse arrivata una procedura di infrazione per la volontà di sfidare la Ue "sarebbe stato un disastro: avremmo perso la nostra libertà e", osserva, "sarebbe riesploso il nefasto dibattito su Europa sì-Europa no, che tanto ci ha fatto male".