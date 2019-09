Regionali umbre, i grillini aderiscono al patto civico

Ok dalla base M5S al patto civico per l'Umbria. Hanno votato per il sì 21.320 iscritti alla piattaforma Rousseau (il 60,9%), mentre si sono espresse per il no 13.716 persone (39,1%). "Il MoVimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato Presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria", si legge sul Blog delle Stelle.



La lista dei candidati ufficiali sarà formata, "tenendo conto dell'ordine del numero di preferenze ricevute" dai candidati nel corso delle regionarie per l'Umbria che si sono tenute ieri 19 settembre "e rispettando la rappresentanza di genere, come da legge elettorale regionale vigente. Nessuno dei due generi infatti - viene spiegato - può essere rappresentato in misura superiore al sessanta percento dei candidati. Sarà inoltre garantita la rappresentanza di almeno un candidato di ognuna delle due province facenti parte della circoscrizione regionale. La regolarità della votazione è stata certificata da notaio, e i risultati saranno depositati presso due notai". Al momento non è stato ancora individuato il nome del candidato Governatore grillino.