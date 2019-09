Incidenti sul lavoro in Lombardia, Grimoldi: "Sveglia, ministro!"

"Anche oggi in Lombardia due gravissimi incidenti sul lavoro, con un ragazzo di 36 anni deceduto in provincia di Bergamo e un operaio gravemente ustionato, in un rogo in un’azienda nel milanese con altri due feriti ustionati". Lo ha dichiarato ieri l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.



"La settimana scorsa, dopo le quattro vittime della tragedia di Arena Po, ho auspicato che uno del primi impegni ufficiali del nuovo ministro del Lavoro, la senatrice Nunzia Catalfo, fosse un vertice in Lombardia, mettendo al tavolo tutte le parti, istituzioni, sindacati e associazioni di categoria, per varare urgenti soluzioni per fermare questa strage silenziosa e inaccettabile", ha aggiunto.



"Ma il ministro non ha dato alcuna risposta a riguardo. Per cui ora non lo auspichiamo un suo intervento, ma lo pretendiamo. E subito. La Catalfo si svegli e si dia una mossa, la Lombardia ha bisogno di risorse e tutto quanto è necessario per fermare questa strage senza fine", ha concluso.