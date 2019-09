"Salvini non mollare!". Raccolta firme in Lombardia

“Sabato e domenica tutti i militanti e simpatizzanti della Lega saranno nelle piazze lombarde per dire NO al governo delle poltrone, dell’inciucio e dell’invasione. Saremo presenti in tutte le piazze con i nostri gazebo per raccogliere le firme dei cittadini contro ‘il Governo anti-italiano, delle poltrone, delle tasse e dell’invasione’. Non ci fermiamo mai, andiamo avanti e stiamo già organizzandoci e mobilitandoci per essere presenti massicciamente alla manifestazione in piazza del Popolo a Roma il prossimo 19 ottobre, dove i lombardi saranno decine di migliaia”. Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.