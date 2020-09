Regionali, Puglia e Toscana ago della bilancia?

"E' interessante osservare l'andamento dell'affluenza e segnalare un dato della Toscana, che è 15 punti superiore alle elezioni di 5 anni fa. In tutte le regioni in cui si è votato, si va oltre l'affluenza delle precedenti consultazioni regionali. Questo è in generale un elemento molto positivo. Per quel che riguarda gli exit poll, che prenderei con le pinze, mi pare che si vadano confermando le attese della vigilia, con alcuni risultati che sembravano scontati e che invece si sono riaperti come in Puglia e in Toscana, che saranno le due regioni che caratterizzeranno il dato politico finale delle elezioni ". Lo ha detto il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, che dimentica però che la Sinistra sta perdendo tutte le altre Regioni.