Toscana, Giani in vantaggio

"I dati reali mi danno sopra del 6% rispetto alla candidata del centrodestra, con risultati bellissimi in molte città, come Siena, Prato, Livorno, Pisa e Pistoia". Lo ha detto Eugenio Giani, candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Toscana, commentando lo spoglio in corso dello scrutinio che lo danno in netto vantaggio sulla candidata del centrodestra Susanna Ceccardi. "Il giorno della chiusura della campagna elettorale ho capito che la Toscana era con noi", ha aggiunto Giani.