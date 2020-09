Veneto, Zaia al 74,2%

Alle regionali in Veneto Luca Zaia è nettamente in vantaggio con il 74,2%. In base alle prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, Arturo Lorenzoni ha il 16,1%, Enrico Cappelletti il 4,0%.Paolo Girotto l'1,2%. La copertura del campione è del 7%, un po' poco. Ma quello per il Doge è un plebiscito annunciato.